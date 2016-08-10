Окупанти частково відновили пропускні операції навпроти КПВВ "Чаплинка" - ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Російсько-окупаційні війська частково відновили пропускні операції навпроти КПВВ «Чаплинка», які були призупинені контрольними органами країни агресора кілька годин тому. Таким чином, наразі навпроти даного контрольного пункту окупанти здійснюється пропуск лише тих, хто прямує на тимчасово окупований півострів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на КПВВ "Чонгар" пропуск здійснюється в обидва напрямки, а навпроти КПВВ "Каланчак" окупанти пропуск не здійснюють, тому даний напрям повністю заблокований.

"Наразі у чергах на КПВВ "Чонгар" знаходиться близько 100 автомобілів, а у "Чаплинці" очікує 130 транспортних засобів", - додали в ДПСУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що у неділю, 7 серпня, російські прикордонники зупинили роботу всіх трьох пропускних пунктів на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.