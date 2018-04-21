Газ і кадри вирішуватимуть усе

Що було

Цитата з минулого прогнозу: "Загалом цей тиждень для політичної діяльності повинен пройти зі змінним успіхом. Поточні проблеми і успіхи виглядають незначними". Дійсно, минулого тижня не було політичних подій, які б отримали чималий резонанс.

Цитата: “У другій половині цього тижня в Україні складеться вельми сприятлива обстановка для ухвалення важливих рішень у сфері національної економіки. Але наступного тижня з`ясується, що ці рішення створюють конфліктні ситуації. З вірогідністю 60% – 70% можна припустити, що це будуть переговори, які стосуються цін на нафтопродукти." Такою подією минулого тижня стала заява Міністра палива і енергетики України Юрія Бойка про те, що на даний час уже документально оформляються принципові домовленості щодо політики цін на енергоносії в 2006 році, яких було досягнуто в ході недавнього візиту прем`єр-міністра України Віктора Януковича до Російської Федерації. Крім того, Юрій Бойко повідомив про відновлення переговорів щодо створення газотранспортного консорціуму, а також про переговори з Туркменістаном про продовження договору на постачання газу до України.

Що буде

Тепер можна очікувати подальшого розвитку цих подій. Можна припустити, що основна їх тема – переговори по газу. Але оскільки ,згідно з розрахунками, часовий період всієї цієї ситуації повинен скласти приблизно місяць, то, швидше за все, будуть і якісь інші супутні події. Загалом ці події будуть сприятливими, вони сприятимуть взаємовигідній співпраці. Але на цьому тижні можуть виникнути складнощі в рамках цієї ситуації. Вони мають вигляд певних претензій, вимоги до України виконати певні зобов`язання, як попередню умову, що стосується цих переговорів. Можуть бути висунуті якісь умови для того, щоб гарантувати партнерам виконання домовленостей в майбутньому. Ці умови можуть створити суперечки або конфлікт, але бажано не поспішати з різкою реакцією, оскільки в цілому вся низка подій розвивається в сприятливому режимі. Можна очікувати, що в найближчому майбутньому з`являться можливості для того, аби знайти оптимальні варіанти для вирішення складних питань. Ці рішення будуть достатньо потужними, щоб створити "сильні" компроміси.

У внутрішньополітичному житті країни знову можуть поновитися суперечки через розподіл посад, з процедурних питань. На цьому тижні вони можуть бути не дуже сильними, але це тільки підготовка. Наступного тижня ці суперечки, особливо ті, що стосуються кадрових питань, повинні стати набагато сильнішими.

Такі конфлікти можуть виникати не тільки у сфері політики, але і в суспільстві, на підприємствах, в організаціях. Бажано поставитися до таких ситуацій уважно, заздалегідь продумувати рішення щодо них. Особливо резонансні суперечки можуть створювати конфлікти, компроміси по яким доведеться шукати довго, – аж до кінця цього місяця.

Вадим Феофанов, астролог