В Одесі до 25-річчя незалежності України пройде міжнародна філателістична виставка

Як повідомляє прес-служба мерії, 24 серпня у Морській арт-галереї виставкового центру Одеського морського вокзалу відкриється міжнародна виставка філателії «ОДЕСАФІЛЕКС 2016». Виставка присвячена 25-річчю незалежності України і пройде за підтримки Асоціації філателістів України.

У рамках виставки заплановано низку заходів - презентація та спецпогашення марки, випущеної ексклюзивно до 25-річчя Незалежності України; презентація та спецпогашення марки «Перший день» художньої поштової марки «Нагороди України»; спецпогашення «III Міжнародна виставка філателії «Одесафілекс 2016».

У виставці візьмуть участь колекціонери з України, Німеччини, Польщі, Білорусі та Угорщини. Наймолодшому учаснику - 13 років.

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Експозиція буде розміщена на 250 двосторонніх виставкових стендах. Тематичні експонати: спорт, тваринний світ, мистецтво, природа; історія незалежності України, поштові марки і поштова історія України з перших днів існування країни з 1918 року і по сьогоднішній день.

На виставці буде представлено всі класи з регламентом FIP: традиційна філателія, поштова історія, тематична філателія, ревеню, одностендові експонати, літературний клас.

Виставка проводиться за визнання Європейської філателістичної асоціації. Для оцінки експонатів працюватиме міжнародне журі.

Виставка триватиме до 28 серпня. Вхід вільний.