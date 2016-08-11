У Раді пропонують карати телеканали за співпрацю з Кремлем або сепаратистами

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Причиною стало листування журналістів деяких каналів з московськими кураторами та представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", що нещодавно потрапила в мережу.

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Служба безпеки України перевірить оприлюднену в інтернеті переписку.

У Нацраді кажуть, що це не питання порушення закону, тому що немає закону про покарання "за спілкування з сепаратистами і представником українських ЗМІ".

Голова комітету з питань свободи Вікторія Сюмар повідомила, що інцидент з листуванням будуть розглядати на першому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Інтернеті з'явилася листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас". Згідно викладеного в мережу листуванні, співробітники каналів "Інтер" і "Донбас" узгоджували свої матеріали з представниками "ДНР".

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Глава МВС Арсен Аваков пояснив, що таким чином російські журналісти, які формували інформаційну політику "Інтера", виконували замовлення Кремля з інформаційного знищення тих, кого російське керівництво вважає своїми головними ворогами: "З високою ймовірністю можна сказати, що подібні замовлення відпрацьовувалися й іншими проросійськими засобами масової інформації, які і досі доволі впевнено почувають себе в Україні".