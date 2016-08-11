З цього навчального року учні 10-11 класів вивчатимуть історію України за новими програмами

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Зазначається, що минулого року інститут ініціював внесення змін до шкільної програми з історії України для 10-11 класів. Міносвіти створило робочу групу з удосконалення та розвантаження програм. Після обговорення проект було затверджено відповідним наказом міністра.

Як наголосили в УІНП, вперше в старших класах вводяться практичні заняття з уроками узагальнення та тематичного оцінювання. Виділено в окремі теми Українську революцію 1917-1921 років. Тепер період масових репресій та великого терору в Україні здобув назву – «Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)».

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Окрім того, школярі будуть вивчати низку історичних постатей та персоналій, які сприяли розбудові України.

«У програмі виокремлено і розширено, зокрема, такі події, поняття, факти та терміни: бій під Крутами; етапи трудової та політичної еміграції; війни радянської Росії з Українською Народною Республікою; радянська окупація України; адміністративно-територіальні зміни українських земель протягом усього ХХ столітті; Акт відновлення Української держави; внесок українського народу у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні; українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй», - йдеться у повідомленні.

Також у нову шкільну програму з історії вводиться поняття «депортація» (депортація з Криму кримських татар та інших народів, а також масові депортації етнічних українців з Польщі в 1944-1946 роках), українська Гельсінська група та багато іншого, додали в УІНП.