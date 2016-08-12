Кількість жертв ДТП з автобусом в Криму зросла до 7 осіб
Число загиблих в результаті аварії автобуса в анексованому Криму збільшилося до семи осіб.
Про це повідомляє ТАСС.
"У лікарні Судака помер ще один чоловік. Прізвище, ім'я та звідки родом, ми не називаємо. Таким чином, на даний момент загинули сім чоловік, серед них є одна дитина", - сказала "голова муніципального утворення - міський округ Феодосія" Світлана Гевчук.
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Раніше в Слідчому комітеті РФ повідомили, що загинули шість людей, 13 постраждали. У відомстві також зазначили, що інші потерпілі госпіталізовані у важкому стані, деякі з них у комі.
Згідно дорожнього листа, в автобусі перебувало 19 пасажирів. В лікарні міст Судак і Феодосія направлено 16 осіб. Стан постраждалих оцінюється по-різному.
Подробиць про кількість та стан потерпілих дітей поки немає. Відомо тільки, що "зовсім маленьких дітей немає, всі вони - підлітки". Всього в автобусі знаходилися шість дітей, у тому числі з Волгограда і Києва. Одна дитина загинула.
Як повідомляв УНІАН раніше, в окупованому Криму перекинувся автобус, загинули не менше 5 осіб.