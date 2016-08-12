Кількість жертв ДТП з автобусом в Криму зросла до 7 осіб

Про це повідомляє ТАСС.

"У лікарні Судака помер ще один чоловік. Прізвище, ім'я та звідки родом, ми не називаємо. Таким чином, на даний момент загинули сім чоловік, серед них є одна дитина", - сказала "голова муніципального утворення - міський округ Феодосія" Світлана Гевчук.

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Раніше в Слідчому комітеті РФ повідомили, що загинули шість людей, 13 постраждали. У відомстві також зазначили, що інші потерпілі госпіталізовані у важкому стані, деякі з них у комі.

Згідно дорожнього листа, в автобусі перебувало 19 пасажирів. В лікарні міст Судак і Феодосія направлено 16 осіб. Стан постраждалих оцінюється по-різному.

Подробиць про кількість та стан потерпілих дітей поки немає. Відомо тільки, що "зовсім маленьких дітей немає, всі вони - підлітки". Всього в автобусі знаходилися шість дітей, у тому числі з Волгограда і Києва. Одна дитина загинула.

Як повідомляв УНІАН раніше, в окупованому Криму перекинувся автобус, загинули не менше 5 осіб.