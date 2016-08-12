Порошенко представив до нагороди 74 учасників АТО, у тому числі - посмертно

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться в указі № 330 від 11 серпня.

Зокрема, орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно нагороджені двоє службовців Збройних Сил України. Вісім військових ВСУ удостоєні ордена "За мужність" III ступеня, з них семеро-посмертно. Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджені 63 бійця.

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Крім того, орденом "За мужність" III ступеня посмертно нагороджений підполковник Національної гвардії України В'ячеслав Саражан, який з серпня 2014 року вважався зниклим без вісті, а в травні поточного року був ідентифікований серед загиблих.

«У 2014 році підполковник виконував бойові завдання у Донецькій області, зокрема керував групою, яка виявляла і знешкодила коригувальника вогню терористів», - повідомили в прес-службі.