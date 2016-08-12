В аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали терориста, розшукуваного Інтерполом

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служба України.

«Виявили та затримали 24-річного чоловіка, який прибув в Україну авіарейсом із Туреччини, під час проведення заходів прикордонного контролю», - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними встановлено, що згідно з обліками Інтерполу, даний громадянин перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту як учасник терористичного угруповання та подальшої екстрадиції до Таджикистану для притягнення до кримінальної відповідальності.

Затриманого передано співробітникам Національної поліції, додали у відомстві.