На Прикарпатті чоловік забив дружину на очах у п`ятьох дітей

В Івано-Франківській області 36-річний мешканець села Зелена до смерті забив свою 30-річну дружину.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Івано-Франківській області.

Свідками вбивства були п`ятеро їхніх дітей, які спали в тій же кімнаті, де й батьки. Проте, завадити батькові ніхто з них не зміг. Чоловік, який тепер перебуває під вартою, говорить, що посварився з дружиною через ревнощі з її боку.

У цій родині, як розповідають мешканці села, глава сім`ї і раніше дозволяв собі рукоприкладство. Жінка терпіла, водночас щороку народжувала дітей. Зараз їх восьмеро: найстаршому синові 12 років, наймолодшій дитині - десять місяців. Сім`я проживає у занедбаній оселі і в жалюгідних умовах, де немає ні світла, ні води.

Ситуація в цій сім`ї для правоохоронців і місцевої влади не була таємницею. Але якщо перші, за словами начальника відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх УМВС України в Івано-Франківській області Алли ЛЕМЧАК, неодноразово упродовж останніх трьох років ініціювали питання про позбавлення батьківських прав подружжя, то сільська рада в особі попереднього сільського голови не бачила в цьому проблеми і відмовлялася надати необхідні документи.

Місцеві мешканці зазначають, що вже новий сільський голова підпише потрібні документи. Зрештою, тепер, коли матір в могилі, а батько - в криміналі, іншої долі, як виховання в інтернатах напівсиротам не влаштуєш. Малоймовірно, що дітьми переймуться родичі, бо в тих не бракує й власних негараздів.

З початку року за матеріалами міліції в суди спрямовано близько сотні аргументованих подань щодо позбавлення батьківських прав горе-батьків, що злісно ухиляються від виховання своїх дітей.