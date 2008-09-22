Черновецький розпорядився включити опалення на два тижні раніше

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про початок опалювального сезону у 2008 році з 1 жовтня.

Згідно з документом від 15 вересня, текст якого розміщений на офіційному веб-порталі міської влади, підключення систем теплопостачання відбуватиметься у два етапи. На І етапі передбачена подача теплоносія в пологові будинки, лікувальні установи та дошкільні заклади, а також в загальноосвітні навчальні заклади за заявками їх керівників та за умови готовності систем теплоспоживання. ІІ етап передбачає подачу тепла в житлові будинки незалежно від форм власності та відомчої належності, а також в адміністративні будівлі підприємств, установ і організацій.

У розпорядженні також зазначено, що підключення систем теплопостачання здійснюватиметься в житлових будинках відповідно до поадресних графіків, узгоджених з райдержадміністраціями, а в адміністративних будівлях – за заявками керівників організацій.

У розпорядженні зазначено, що таке рішення ухвалене з метою своєчасного і якісного забезпечення споживачів Києва тепловою енергією, а також недопущення виникнення нештатних ситуацій на джерелах теплопостачання.