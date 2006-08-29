Неопізнані тіла жертв катастрофи ТУ-154 відправлять в Росію найближчої доби

Найближчої доби всі неопізнані тіла жертв катастрофи літака ТУ-154 в Донецькій області будуть передані російській стороні, повідомив сьогодні на брифінгу голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він уточнив, що на місці катастрофи рятувальники всього виявили 176 тіл і фрагментів тіл загиблих. За словами В.ЛОГВИНЕНКА, 82 тіла було пізнано і відправлено до Росії, а 94 тіла і фрагменти залишаються в Донецьку. Губернатор уточнив, що слідчі прокуратур України і Росії продовжують працювати над підготовкою тіл до відправки до Росії. Також цілодобово працює спеціально створений штаб, до якого надходять дзвінки з Росії від родичів загиблих.

Губернатор також повідомив, що ще не всі фрагменти літака відправлено до Росії. За його словами, донецька влада попросила російських рятувальників залишити фрагмент літака з бортовим номером. Цей фрагмент стане частиною майбутнього обеліска, який встановлять на місці трагедії.