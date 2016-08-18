"Брав попутників і грабував": на Одещині затримали розбійника з "великої дороги"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до Біляївського відділення поліції надійшла заява від двох іноземців, які приїхали в Україну на відпочинок, про те, що в селі Велика Балка вони стали жертвами грабіжника.

Зокрема, 29-річна жінка та 22-річний чоловік розповіли, що під час подорожі автостопом з Одеси до Умані зловмисник на автомобілі Honda Accord запропонував їх підвезти. Потім відкрито заволодів двома їх рюкзаками, мобільним телефоном, планшетом, двома ліхтарями, туристичним посудом і одягом.

Через кілька днів до поліції надійшла подібна заява від 25-річного одесита. Встановлено, що потерпілий разом зі знайомою рухалися автостопом до Ужгорода. Той самий водій зголосився їх підвезти. На автодорозі «Київ-Одеса» біля повороту на село Нерубайське водій з'їхав з дороги в лісосмугу, зупинив автомобіль, дістав з кишені пістолет і, погрожуючи ним, наказав потерпілим залишити речі і вийти з автомобіля. Після цього злочинець зник з місця події.

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«Зловмисник заволодів грошовими коштами потерпілих, їх особистими речами, наметом, двома спальниками, двома переносними зарядними пристроями та двома мобільними телефонами Meizu», - розповіли у відділі.

Наступного дня до Біляївського відділення поліції звернувся 21-річний житель міста Біла Церква. Він повідомив, що в полі біля села Котовка невідомий, який підвозив його автомобілем, погрожуючи застосуванням зброї, відібрав у нього гроші і дві сумки з одягом.

«За кілька годин до цього до відділення поліції зателефонував ще один громадянин і повідомив, що в селі Велика Балка він теж став жертвою грабіжника, який пересувався автомобілем чорного кольору. Під загрозою застосування пістолета зловмисник відібрав у нього мобільний телефон, документи і одяг», - додали у главку.

За всіма цими фактами були розпочаті провадження за ст. 186 (грабіж) та 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

У ході проведення розшукових заходів поліцейські отримали інформацію про можливу причетність до вказаних кримінальних злочинів 33-річного жителя села Холодна Балка Біляївського району.

Як з'ясувалося, раніше чоловік був неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів. Автомобіль, яким він керував, належить його співмешканці.

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За місцем проживання зловмисника проведено санкціонований обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено речові докази.

Зараз чоловіка поміщено до Одеського ізолятора тимчасового тримання.