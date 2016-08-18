Порошенко: Україна готова до найширших компромісів у питанні звільнення полонених

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Глава держави наголосив, що для української сторони цей пункт Мінських угод, так само як і безпекове питання, є пріоритетними. Україна наполягає на безумовному звільненні всіх заручників, яких утримують як на окупованій території, так і в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Петро Порошенко підкреслив, що він піднімає це питання на всіх міжнародних зустрічах.

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Президент України назвав надзвичайно важливим той факт, що сьогодні можна говорити про підтвердження інформації щодо 45 заручників. "А це означає, що ми будемо боротися за їх якнайшвидше звільнення. Це дасть можливість нам потроїти зусилля для того, щоб якнайшвидше були позитивні новини", - сказав Президент.

Петро Порошенко підкреслив, що звільнення заручників залежить напряму від Російської Федерації, яка повинна в цьому питанні натиснути на бойовиків щодо виконання цього ключового пункту Мінських угод.

За його словами, з початку війни вже знайдено і звільнено 3080 заручників. На сьогоднішній день в полоні перебувають 107 цивільних і військових громадян України і потрібно докласти всіх зусиль для їх звільнення.

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Президент зазначив, що 19 серпня заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв у Берліні передасть списки із прізвищами 45 заручників до офісів Президента Франції та канцлера Німеччини для того, щоб у європейських столицях знали про кожного українця, якого утримують у полоні.

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Петро Порошенко також підкреслив важливість того, що вперше за два роки міжнародна гуманітарна місія ООН була допущена до заручників. Україна наполегливо вимагає, щоб представників Міжнародного комітету Червоного хреста було допущено до окупованих територій, щоб вони отримали доступ до тюрем і були залучені до пошуку і звільнення полонених. Це питання знову буде підніматись у Мінську під час чергового раунду переговорів, а залучення міжнародних організацій дасть хороший поштовх у просуванні цього процесу.

Президент також зауважив, що жодного звільнення не відбувається без участі Служби безпеки України і українська сторона готова до найширших компромісів у питанні звільнення.

Рідні полонених зазначили, що ця зустріч є довгоочікуваною для усіх родичів і звернулися до Президента з проханням зробити все можливе для прискорення процесу звільнення українців.