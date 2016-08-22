"Хлопчика, що пісяє" в Брюсселі одягнуть у костюм князя Київської Русі

Акція присвячена Дню Незалежності України.

Скульптуру в одязі князя можна буде побачити 24 серпня з 9 ранку до 6 вечора, повідомляє міський портал Брюсселя.

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Костюм владі бельгійської столиці передало посольство України.

Традиція наряджати скульптуру в різні костюми з'явилася наприкінці XVII століття.

Костюми змінюються за списком, який складається некомерційною організацією "Друзі Хлопчика, що пісяє", на церемоніях зміни костюма зазвичай грає духовий оркестр.

Поруч із фонтаном на центральній площі міста в Королівському музеї розташована експозиція костюмів, в якій представлено вже понад 800 нарядів.