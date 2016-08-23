Несанкціонованого втручання в роботу системи е-декларування не було - голова НАЗК

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова НАПК Наталія Корчак.

"Несанкціонованого втручання в роботу системи електронного декларування 19.08.2016 не було. Подача декларації Рябошапки до системи була здійснена за допомогою дійсного електронного цифрового підпису, що не належить члену Національного агентства з питань запобігання корупції Рябошапці Руслану Георгійовичу", - написала Корчак.

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Вона також зазначила, що файл підпису цієї декларації містить гіперпосилання на акредитований центр сертифікації ключів Державного підприємства "Українські спеціальні системи".

Як уточнила керівник НАЗК, до складу комісії входили фахівці всіх зацікавлених сторін: НАЗК, ПРООН, розробника ТОВ "Міранда" та представники громадськості - консультанти народного депутата України Павла Костенка.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національне агентство з запобіганню корупції початок службову перевірку за фактом фальсифікації декларації про доходи члена НАЗК Руслана Рябошапки в системі електронного декларування доходів держслужбовців. Глава агентства підкреслила, що про злом системи не йдеться.