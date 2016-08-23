В Одесі у зв'язку з концертом Океану Ельзи роботу транспорту подовжать до 2 години ночі

У зв'язку з відзначенням 25-ї річниці Незалежності України та концертом гурту "Океан Ельзи" в ніч на 25 серпня буде продовжена робота міського громадського транспорту до 02:00.

Як повідомляє прес-служба Одеської міськради, вночі працюватимуть тролейбуси №7,8,9, трамваї № 5,28, а також маршрутні таксі №№ 137, 145, 146, 149, 150, 175, 185, 190, 201, 220, 210, 221, 242. Як повідомляв УНІАН, київське метро через концерт "Океану Ельзи" 18 червня продовжувало роботу на 2 години.

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