У Чернівцях на боржників за послуги ЖКГ «добиватимуть» цілодобово

Міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК дав доручення підприємствам «Чернівцітеплокомуненерго», «Чернівціводоканал» та житлово-комунальним підприємствам (ЖРЕПам) обласного центру придбати системи автодозвону, щоб використовувати їх для впливу на боржників за спожиті комунальні послуги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, після запровадження такої системи у Департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, коли комп’ютер додзвонюється до абонента і голосовим сигналом кілька разів на добу нагадує про борги, заборгованість за орендну плату за землю зменшилася у декілька разів.

Мер Чернівців також доручив керівництву міського Департаменту житлово-комунального господарства (ЖКГ) ознайомити керівників комунальних підприємств з роботою системи автододзвону та посприяти у запровадженні цього механізму у тих районах міста, жителі яких мають найбільші борги за комунальні послуги.

Станом на вересень цього року лише заборгованість чернівчан комунальному підприємству «Чернівціводоканал» становила понад 7 млн. грн., яке, у свою чергу, через власні борги ВАТ «Чернівціобленерго» погрожує припинити водопостачання міста.