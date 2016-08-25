"Чиновниці ЛНР" з Красного Луча не вдалося втекти в Росію

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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За інформацією відомства, в пункті пропуску «Гоптівка» (Харківська область) під час здійснення прикордонного контролю пасажирів мікроавтобуса «Опель» прикордонники затримали 57-річну громадянку України. «На жительку Красного Луча Луганської області, яка намагалася виїхати до Росії, напередодні прикордонники отримали оперативне орієнтування про можливу причетність цієї особи до терористичної діяльності», - сказано в повідомленні.

Як повідомляє СБУ, затримана - чиновниця псевдореспубліки т.зв. «ЛНР», яка приїхала в Україну оформити статус «Ветерана праці». жінка мала намір поповнити свої рахунки, в тому числі й валютні, відкриті у банках на території України. З кінця 2014 року прихильниця терористів обіймала посаду заступника начальника управління освіти самопроголошеної т.зв. «Краснолуцької адміністрації ЛНР». Керуючи освітянською сферою, вона сприяла нав’язуванню дітям, юнацтву та вчителям антиукраїнської ідеології, сепаратизму, героїзації бойовиків проросійських збройних угруповань, організовувала переведення навчальних програм на «російські стандарти освіти».

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають процесуальні та оперативні дії. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до п'ятнадцяти років.