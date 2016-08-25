В Одесі поліцейського звільнили за напад на активіста

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, конфлікт, учасником якого став співробітник Київського відділу поліції Одеси, стався 24 серпня в місті Чорноморську.

«Через конфліктну ситуацію, яка сталася в Чорноморську між представниками громадськості і працівником Київського відділу поліції Одеси, керівництвом Головного управління Нацполіції Одеської області прийнято рішення звільнити зазначеного працівника зі служби за неналежну поведінку», - повідомили у відділі.

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Зараз вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У відділі додали, що стосовно співробітника поліції призначено службову перевірку. Проведеною експертизою встановлено, що правоохоронець не був у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомив УНІАН представник главку, за попередніми даними, в середу в Чорноморську автомобіль Mazda «підрізав» автомобіль «ВАЗ», в якому перебувала сім'я з малолітньою дитиною. Активісти зробили спробу зупинити іномарку, але вона поїхала, нібито збивши громадського працівника. Потім один з чоловіків, який перебував у Mazda (співробітник поліції) спробував сховатися в приватному секторі, де його розшукав місцевий громадський діяч. «Попередньо, правоохоронець разом з іще однією людиною напав на активіста, після чого втік. Громадські активісти стверджують, що поліцейський і його товариш були п'яні», - пояснили в главку.