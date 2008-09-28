Парк Миру у Кременчуку "оживили" військовою технікою

У Кременчуку Полтавської області в парку Миру відкрився музей військової техніки під відкритим небом.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатор створення музею, голова Автозаводської райдержадміністрації Кременчука Володимир КОВАЛЕНКО повідомив журналістам, що всього в музеї встановлено 9 експонатів, серед них - винищувач МіГ-31, «Катюша», танк, артилерійські снаряди, самохідні артилерійські установки. «Ця техніка символізує ті військові частини, які звільняли Кременчук», – сказав він.

В.КОВАЛЕНКО додав, що дана техніка за підтримки Міністерства оборони була безкоштовно передана з військових частин України.

В урочистому відкритті музею взяли участь екс-міністр оборони, народний депутат Олександр КУЗЬМУК, голова Полтавської облради Олександр УДОВИЧЕНКО, мер Кременчука Микола ГЛУХОВ.