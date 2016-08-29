Обвинувачений у сепаратизмі мер Торецька та його заступник звільнені

Як повідомляють Новини Донбасу, після цього Слєпцов передав заяву про добровільне складання з себе обов'язків міського голови.

Також у відставку був відправлений перший заступник мера Валентина Старущенко. Виконуючим обов'язки мера став секретар міської ради Юрій Євсіков.

Читайте такожБойовики вночі обстріляли житлові квартали Торецька, снаряд поцілив у будинок з п'ятьма людьми(фото)

Раніше Слепцову вручили підозру у посяганні на територіальну цілісність України. 17 серпня Краматорський міський суд задовольнив клопотання прокуратури та заарештував мера Торецька (до перейменування – Дзержинськ, Донецька область) Володимира Слєпцова на 60 діб. При цьому стаття, за якою заарештований Слєпцов, не передбачає застави.