У Росії заблокували доступ до сайту Українського кризового медіа-центру

Відповідне сповіщення надійшло на офіційну пошту УКМЦ, повідомляють в організації.

"Підставою для блокування став прес-реліз за брифінгом Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова та Ленура Іслямова щодо громадської блокади Криму, опублікований ще 8 вересня 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Сайт заблокували через "заклики до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності, участі у масових (публічних) заходах, що проводяться із порушенням встановленого порядку", які нібито містяться в опублікованому на сайті матеріалі.

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Зазначається також, що власник інформаційного ресурсу зобов’язаний "негайно видалити інформацію" і після цього "направити повідомлення про це у Федеральну службу нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій, з метою проведення перевірки і відновлення доступу у разі підтвердження факту видалення".

Команда Українського кризового медіа-центру заявляє, що не видалятиме жодних публікацій із сайту УКМЦ на підставі даної вимоги.

"Називаючи заяви лідерів кримськотатарського народу «екстремістськими», Генеральна прокуратура Російської Федерації мала б не забувати, що РФ анексувала батьківщину корінного народу Криму, порушивши низку норм міжнародного законодавства. Претензії Генеральної прокуратури РФ і "Роскомнадзору" – це черговий приклад наступу на свободу слова, що здійснюється під тим же прикриттям «боротьбою з екстремізмом», що й арешти кримськотатарських активістів та українських патріотів і заборона діяльності "Меджлісу"", - наголосили в УКМЦ.