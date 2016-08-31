Справа Шеремета: поліція не готова розкрити деталі розслідування вбивства журналіста

Про це заявив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало, повідомляє "Українська правда".

Він розповів, що слова радника глави МВС Івана Стойко не правильно потрактували.

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"Малося на увазі, що наразі слідство ведеться всебічно за багатьма напрямками, дуже великий об'єм робіт і, зрозуміло, що в ході цієї роботи ми отримуємо якусь нову інформацію, якісь нові дані, які будуть оприлюднені найближчим часом, але тоді, коли слідство вважатиме це за можливе донести громадськості ці подробиці", - сказав він.

"Щойно слідство скаже, що є добро на оприлюднення для громадськості інформації, ми одразу будемо її оприлюднювати", - сказав він.

Як відомо, в ефірі одного з українських каналів 29 серпня Стойко сказав: "Деталі зараз ніхто не має права розголошувати. Але на цьому етапі керівництво поліції через декілька днів скаже ті деталі, які можна оголосити. Слідство йде і воно йде всесторонньо".

Шеремет був убитий 20 липня, в центрі Києва в результаті підриву автомобіля. Слідство розглядає професійну діяльність Шеремета як основну версію вбивства. У той же час поліція вивчає ще три версії: особисті неприязні стосунки до журналіста, дестабілізація обстановки в країні і помилка вбивць, метою яких могла бути Прытула, оскільки вона теж користувалася цим автомобілем.