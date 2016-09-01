Студентам не скасують виплату стипендій - заступник міністра освіти

Про це в ефірі Громадського заявив заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунец.

«Стипендії будуть. Зміни мають бути достатньо плавними, для того щоб не погіршувати різко становище тих, хто зараз навчається», — сказав він.

За словами заступника міністра, алгоритм виплат потрібно переглянути.

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«Кошти повинні розподілятись раціонально. Але і 800 гривень, це дуже мало. Не платити всім і по трошки, а платити більше і тим, хто потребує. Люди прийшли навчатись знаючи, що вони будуть отримувати стипендію і вони повинні її отримувати», — сказав Ковтунець.

Також, стипендії мають отримувати всі, чий бал не нижче середнього.

«Студенти які добросовісно навчається і має оцінки не нижче «добре» — мають бути підтримані, особливо, якщо доходи сім’ї не великі. І я не кажу про малозабезпечених. Я кажу про середньостатистичну родину. Треба підтримати студентів, які навчаються за спеціальностями, які не є поки що престижними: вчителі, фізики, математики», — заявив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства освіти і науки, Мінфін направив головним розпорядникам бюджетних коштів інструктивний лист щодо підготовки запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роках. У рекомендаціях, які супроводжують лист, сказано про скорочення видатків на стипендії.

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Мінфін заявив, що на наступний бюджетний рік видатки на стипендії передбачені тільки для учнів і студентів з числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", а також аспірантам та докторантам.

Якщо рекомендації Мінфіну будуть враховані в бюджеті на наступний рік, то вже з 1 січня 2017 року багато бакалаврів і магістів не будуть отримувати стипендію. У МОН заявили, що не підтримують ініціативу Мінфіну.