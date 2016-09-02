Суд обрав для миколаївських мажорів запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - Геращенко
Центральний суд Миколаєва визначив запобіжний захід для учасників нападу на таксиста і перехожих у центрі міста, яке відбулося 30 серпня.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.
За його словами, Геннадій Симов і Артем Слободяник, яких підозрюють у хуліганстві, відправлені під цілодобовий домашній арешт із обов'язковим носінням електронного браслета.
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"Миколаївська поліція планує в найкоротші терміни завершити слідство по цій справі і передати його в суд", – додав Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві Симов і його друг у стані алкогольного сп'яніння напали на таксиста, а потім на інших людей. Бешкетники ображали співробітників поліції. Слободяника закували в наручники і відвезли у відділення поліції, а Симову дозволили поїхати туди на своєму Mercedes.
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Події зафіксував на відео користувач LEX STORM - у відділенні поліції Симов намагався змусити його видалити відео, раніше Слободяник напав на нього.
Відео набуло великого резонансу в інтернеті. Користувачі звинуватили поліцію в нездатності впоратися зі злісними правопорушниками.
У поліції Миколаївської області заявили, що почали перевірку за фактом бездіяльності поліції.