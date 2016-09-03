Литва заявила про передачу Україні близько 150 тонн боєприпасів - ЗМІ

Литва передала Україні близько 150 тонн боєприпасів.

Про це в суботу, 3 вересня, заявив Reuters представник генштабу Литви.

Мова йде перш за все про патрони калібру 5,45 міліметра для автоматів Калашникова, які литовські війська більше не використовують.

Зазначається, що передача відбулася напередодні в п'ятницю, 2 вересня, вперше з 2014 року.

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"Ми посилаємо Україні повідомлення, що вона не сама", - цитує міністра оборони Литви Юозаса Олекаса Deutsche Welle.

"Литва послідовно допомагала Україні в її боротьбі за територіальну цілісність і захист власних цінностей, і ми хотіли б продовжувати допомагати, наскільки ми можемо", - додав міністр.

До початку збройного конфлікту на Донбасі патронний завод в Україні працював у Луганську.

Зараз Україна розглядає питання будівництва нового патронного заводу.