Житомиряни відзначили День міста великим концертом (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на головному майдані Житомира під відкритим небом зібралися тисячі городян і гостей.

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Після офіційної частини розпочався концерт - "Культурна версія Дня Житомира". Yа концерті виступили Святослав Кондратьєв у супроводі Київського симфонічного оркестру, піаніст-віртуоз Євген Хмара з симфонічним оркестром, гурт "Пур:Пур" та інші виконавці.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі вчора, 2 вересня, розпочалося святкування 1132-ї річниці від дня заснування міста.