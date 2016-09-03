Житомиряни відзначили День міста великим концертом (фото)
23:52, 03 вересня 2016Суспільство
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У центрі Житомира на Соборному майдані в рамках святкування Дня міста відбувся великий святковий концерт.
Житомиряни відзначили День міста / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, на головному майдані Житомира під відкритим небом зібралися тисячі городян і гостей.
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Після офіційної частини розпочався концерт - "Культурна версія Дня Житомира". Yа концерті виступили Святослав Кондратьєв у супроводі Київського симфонічного оркестру, піаніст-віртуоз Євген Хмара з симфонічним оркестром, гурт "Пур:Пур" та інші виконавці.
Житомиряни відзначили День міста / УНІАН
Як повідомляв УНІАН, у Житомирі вчора, 2 вересня, розпочалося святкування 1132-ї річниці від дня заснування міста.
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