Підпал студії "Інтера": телеканал закликав Порошенка втрутитися в ситуацію

Відповідну заяву опубліковано на сайті телеканалу "Інтер".

"Інтер Медіа Груп" відкрито звертається до президента України із закликом втрутитися в ситуацію з метою відновлення законності і захисту від протиправних дій", - йдеться в заяві.

Також було подано заяву про вчинений злочин в Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і Національну поліцію України. "Інтер Медіа Груп" вимагає провести об'єктивне розслідування і гарантувати безпеку роботи засобів масової інформації", - додали в компанії.

Читайте такожПожежа у будівлі телеканалу "Інтер": є постраждалі - ЗМІ

Також у заяві йдеться, що "нападники зробили кілька пострілів і здійснили підпал будинку, внаслідок якого повністю згоріла студія програми "Подробиці".

У компанії повідомляють про кілька постраждалих.

"Кілька співробітників компанії отруїлися чадним газом, їм надається медична допомога. Одна співробітниця зламала під час пожежі ногу", - наголошується в заяві.