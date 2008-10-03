Кордон з Румунією тепер охороняється за новою моделлю

У складі Чернівецького прикордонного загону на українсько-молдовському кордоні 1 жовтня офіційно розпочав свою роботу новий прикордонний підрозділ - відділ прикордонної служби „Кельменці”.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Чернівецького прикордонного загону полковник Микола МАЦИШИН, новий прикордонний підрозділ створено в результаті об’єднання прикордонної комендатури „Кельменці”, прикордонних застав „Ларга”, „Нелипівці” та відділень прикордонного контролю „Росошани”, „Кельменці”.

За його словами, відповідно до Концепції розвитку Держприкордонслужби на період до 2015 року, подібні відділи прикордонної служби стануть «базовими підрозділами нової моделі охорони кордону, яка передбачає чотирирівневу систему управління: центральний апарат прикордонної служби, регіональний апарат, органи охорони кордонів та відділи прикордонної служби».

За словами прес-секретаря Чернівецького прикордонного загону Костянтина ЛІСНІКА, реформування передбачає у першу чергу оптимізацію структури і функцій підрозділів, ефективне використання наявних ресурсів. Відділи прикордонної служби об’єднають в собі функції прикордонної застави, відділення прикордонного контролю та прикордонної комендатури.

«Персонал відділу буде відповідати не тільки за пропуск через державний кордон громадян та транспортних засобів, а також буде здійснювати охорону певної ділянки кордону», - зазначив К.ЛІСНІК.

Довідка УНІАН. З відкриттям даного відділу прикордонники Буковини одними з перших серед органів охорони кордону Держприкордонслужби України завершили реформування. Відтепер до складу загону входять 13 відділів прикордонної служби, які охороняють ділянку українсько-молдовського та українсько-румунського кордону загальною протяжністю 404 км в межах Чернівецької та Івано-Франківської області та здійснюють пропуск громадян, транспортних засобів та вантажів у 21 пункті пропуску.