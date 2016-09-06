Луценко повідомив про викриття наркокартелю з щомісячним доходом 4 мільйони гривень

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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За його словами, співробітники прокуратури міста Києва та Внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ провели 57 обшуків у Києві, Кривому Розі, Кропивницькому та Дніпрі.

«Дохід від нарколабораторії складав 4 млн грн щомісячно», - додав Луценко.

За його словами, затримано організаторів, наркокур‘єра та інших членів злочинного угруповання.

Крім того, повідомив генпрокурор, вилучені гроші, наркотики і зброя.