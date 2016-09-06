Антикорупціонер Лещенко придбав квартиру вартістю близько 8 мільйонів гривень - ЗМІ

Про це свідчить довідка з держреєстру речових прав на нерухоме майно, повідомляє Українська правда.

Квартиру розташована у новобудові в центрі Києва, її загальна площа становить 192 квадратних метри.

Як вказано на сайтах нерухомості, вартість такої квартири оцінюється в $310 тисяч (приблизно 8 мільйонів гривень).

Сам Лещенко на своїй сторінці у Facebook підтвердив цю інформацію. За його словами, частина коштів на квартиру є його заощадженнями як колишнього співвласника "Української правди". "Окрім того, в 2013-2014 роках мною було задекларовано понад 100 тисяч доларів доходу", - зазначив нардеп.

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Також, половину суми, за словами Лещенка, надала засновник "Української правди" Олени Притула в якості "позики терміном на 10 років". "Інше - це гроші моєї улюбленої людини Анастасії Топольскої, яка буде вказана в моїй декларації за підсумками 2016 року", - написав Лещенко.

Згідно з декларацією, у 2015 році Лещенко отримав 212, 067 тисяч гривень доходу в Україні, з них від викладацької, наукової і творчої діяльності 107,778 тисяч, зазначає "Українська правда". Крім того ще 47,48 тисяч Лещенко отримав за межами країни – від Колумбійського університету та австрійського Institute for Human Sciences. Серед нерухомого майна нардеп вказав третину в квартирі в 60 кв м. На рахунках у банку в нього було всього 24 тисячі гривень.