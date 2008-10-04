Податкова знайшла в Києві підпільний DVD-цех

Працівники Головного відділу податкової міліції у Шевченківському районі м. Києва виявили підпільний цех з тиражування DVD-дисків.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, цех було розташовано у підвальному приміщенні житлового будинку по вул. Зоологічній. Його було обладнано спеціальними стелажами для сортування дисків. Асортимент дисків налічував сотні найменувань: музичні, комп`ютерні, ігрові, з записами фільмів. Тут же знаходилися пластмасові коробки та етикетки для надання компактам товарного вигляду. Для виготовлення поліграфічної продукції використовувалася сучасна комп’ютерна техніка. Отриманий такий чином товар потім успішно реалізовувався оптом та вроздріб через торгові точки столиці.

Під час операції з приміщень підпільного цеху було вилучено понад 2,5 тис. компакт-дисків, коробки до них та близько десяти кілограмів поліграфії.

Вартість вилученого становила понад 100 тис. грн.

Загалом за 8 місяців цього року підрозділами податкової міліції виявлено 36 підпільних цехів з виробництва товарів народного споживання, з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 126 млн. грн.