Представник КМДА: ніякого будівництва в парку “Нивки” не буде

“Ніякого будівництва на території парку “Нивки” не буде”. Про це заявив перший заступник начальника Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації Олександр ЛУЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами О.ЛУЦЬКОГО, “парк відкритий для відвідувань та відпочинку в ньому киян та гостей міста. Київська міська влада ніколи не дозволить проводити жодного будівництва в цій зеленій зоні».

Представник мерії запевнив, що територія, на якій заплановане будівництво житлово-офісного комплексу з торговельним центром та паркінгом, межує з територією парку «Нивки», проте жодного метра парку будівництво не зачепить.

«Земельна ділянка за адресою вул. Танкова, 1 передана у короткострокову оренду на 5 років ЗАТ «Радіант» для житлового будівництва. Рішення було прийнято згідно з чинним законодавством України, за результатами розгляду проекту землеустрою про відведення земельної ділянки, який був погоджений відповідно до статті 123 Земельного кодексу України», – наголосив О.ЛУЦЬКИЙ.

За інформацією прес-служби КМДА, парк «Нивки» відкрито у 1962 році. Рельєф місцевості горбистий, у північно-східній частині створені великі ставки загальною площею близько 2 га, з мальовничими крутими схилами. Тут представлено чотири типи садово-паркових ландшафтів: регулярний (біля входу), луговий (біля озер), садовий (на місці колишнього плодового саду площею 3,8 га) та лісовий.

Лісовий ландшафт в парку є основним і займає більше 30 га. Його складають як природні, так і штучні насадження. Збереглися вікові дерева граба, дуба, різних видів липи, клена, горіха. Загалом в парку росте близько 90 видів і форм дерев та кущів.

У парку прокладена мережа доріжок, збудовані дитячі і спортивні майданчики, атракціони, він є місцем масового відпочинку киян.