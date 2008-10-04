Представник КМДА: ніякого будівництва в парку “Нивки” не буде
Будівництво буде поруч
“Ніякого будівництва на території парку “Нивки” не буде”. Про це заявив перший заступник начальника Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації Олександр ЛУЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
За словами О.ЛУЦЬКОГО, “парк відкритий для відвідувань та відпочинку в ньому киян та гостей міста. Київська міська влада ніколи не дозволить проводити жодного будівництва в цій зеленій зоні».
Представник мерії запевнив, що територія, на якій заплановане будівництво житлово-офісного комплексу з торговельним центром та паркінгом, межує з територією парку «Нивки», проте жодного метра парку будівництво не зачепить.
«Земельна ділянка за адресою вул. Танкова, 1 передана у короткострокову оренду на 5 років ЗАТ «Радіант» для житлового будівництва. Рішення було прийнято згідно з чинним законодавством України, за результатами розгляду проекту землеустрою про відведення земельної ділянки, який був погоджений відповідно до статті 123 Земельного кодексу України», – наголосив О.ЛУЦЬКИЙ.
За інформацією прес-служби КМДА, парк «Нивки» відкрито у 1962 році. Рельєф місцевості горбистий, у північно-східній частині створені великі ставки загальною площею близько 2 га, з мальовничими крутими схилами. Тут представлено чотири типи садово-паркових ландшафтів: регулярний (біля входу), луговий (біля озер), садовий (на місці колишнього плодового саду площею 3,8 га) та лісовий.
Лісовий ландшафт в парку є основним і займає більше 30 га. Його складають як природні, так і штучні насадження. Збереглися вікові дерева граба, дуба, різних видів липи, клена, горіха. Загалом в парку росте близько 90 видів і форм дерев та кущів.
У парку прокладена мережа доріжок, збудовані дитячі і спортивні майданчики, атракціони, він є місцем масового відпочинку киян.