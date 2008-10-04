Мінекономіки пропонує знизити мінімум статутного капіталу для ТОВ
05:51, 04 жовтня 2008Суспільство
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Про це йдеться у проекті закону
Міністерство економіки України пропонує знизити мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) до фіксованої суми в 10 тис. грн.
Про це йдеться у проекті закону "Про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про господарські товариства", оприлюдненому на сайті Мінекономіки.
Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ має бути еквівалентним 100 мінімальним заробітним платам, що на сьогодні становить 54,5 тис. грн.
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