Починається Нобелівський тиждень

Володар Нобелівської премії 2008 року з літератури буде оголошений в Стокгольмі у четвер, 9 жовтня, про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Шведську академію, яка присуджує зазначену премію.

Нобелівська премія з літератури - одна з найбільш очікуваних з п`ятьох заповіданих Альфредом Нобелем, і щорік викликає чимало дискусій довкола імені майбутнього лауреата.

У списку можливих кандидатів цього року, наприклад, ізраїльський письменник Амос Оз, сирійсько-лівійський поет Адоніс, італійський письменник Клаудіо Магріс, американський письменник Філіп Рот, данська письменниця Інгер Крістінсен, шведський письменник Томас Транстремер та інші.

Утім, як щорік зазначають шведські журналісти, Шведська академія не втомлюється дивувати своїм вибором. Скажімо, ім`я лауреата премії минулого, 2007 року, стало справжньою несподіванкою для оглядачів і букмекерів. Премія була присуджена британській письменниці Доріс Лессінг, ім`я якої не згадувалося в списку можливих кандидатів.

Традиційно консервативний формат премії залишає повний простір для подібних дискусій, оскільки Академія ніколи не розголошує списку претендентів і не коментує хід обговорення. Дані про претендентів походять, головним чином, від організацій, які їх висунули на премію.

Нобелівського лауреата 2008 року з літератури оголосять під час традиційного Нобелівського тижня оголошення імен лауреатів Нобелівської премії 2008 року, який триватиме в Стокгольмі та Осло з 6 по 13 жовтня.

Відкриє тиждень вручення Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини.