Червоненко: в Європі екстрена меддопомога прибуває за 8 хвилин

Голова Нацагентства з питань підготовки і проведення Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО вважає, що нинішній принцип фінансування медичної галузі України, коли у центрі стоїть медичний заклад, потребує докорінного реформування, особливо в контексті підготовки до футбольної першості Європи 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Агентства, про це йшлося під час зустрічі Є.ЧЕРВОНЕНКА з представниками міжнародної компанії екстреної медичної допомоги «Фальк» Анастасією ДАНИЛОВОЮ та Катаржиною ЧАЙКОЮ, в ході якої сторони обговорили проблеми медичного забезпечення учасників і гостей Євро-2012.

Голова Нацагентства переконаний, що вирішальним фактором розвитку української медицини має стати пацієнт і його реальні потреби.

“В Європі нормою вважається прибуття екстреної медичної служби на місце пригоди протягом 8 хвилин. У нас же час іде на години”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО, навівши як приклад інцидент, унаслідок якого загинув депутат Верховної Ради Михайло СИРОТА. Тоді до місця ДТП за участю депутата “швидка” їхала, за словами очевидців, більше двох годин.

З огляду на це, на думку Є.ЧЕРВОНЕНКА, розробка і запровадження нових стандартів надання медичної допомоги в Україні важливі для життя кожного українця, а не лише необхідні для проведення Євро-2012. Хоча, за його словами, практика проведення масових спортивних заходів такого рівня як Євро-2012 передбачає забезпечення медичними послугами на високому європейському рівні.

“Тому Євро-2012 потребує радикальної модернізації системи надання медичних послуг в Україні в цілому”, - підкреслив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Для реалізації таких змін учасники зустрічі вирішили розробити нову концепцію надання швидкої медичної допомоги, залучивши для цього фахівців Нацагентства, зацікавлених органів влади, страхові компанії та представників вітчизняних і зарубіжних медичних організацій.

Даний проект планується як пілотний у рамках Євро-2012 з перспективою його поширення на медичну систему України в цілому.