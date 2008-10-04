Від вибуху метану загинули 6 гірників
На шахті "Дуванна" ВАТ "Краснодонвугілля"
Сьогодні, близько першої години ночі на шахті "Дуванна" ВАТ "Краснодонвугілля" стався вибух метану.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в черговій частині територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області.
Внаслідок вибуху загинуло шестеро гірників - четверо прохідників, майстер та електрослюсар.
Вибух стався в підготовчому забої на горизонті 590 м пласту К2.
За словами оперативного чергового, у забої на той час працювало лише 6 чоловік.
Всього у шахті під землею на момент вибуху працювало 119 гірників. Одразу самостійно вийшли на поверхню 59 чоловік.
На ліквідації працює 12 відділень гірничо-рятувальників.
За даними на 6-ту годину ранку, за шахти евакуйовано усіх гірників.
Довідка УНІАН. Минулого року у кінці лютого на шахті "Дуванна" сталася пожежа, ліквідація якої тривала до серпня. У середині травня шахту змушені були затопити, у липні воду відкачали.