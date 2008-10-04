Індекс Доу-Джонса закінчив тиждень торгів падінням на 157 пунктів

Один з найважчих за останні десятиліття тиждень торгів на фондовій біржі Нью-Йорка закінчився спадом. До закриття сесії у п`ятницю індекс Доу-Джонса - провідний показник ділової активності в країні - знизився на 157,47 пункта (1,50%.) до позначки 10325,38 пункта, передає ІТАР-ТАСС.

Прикметно, що стан фондового ринку змінився з урахуванням підсумків голосування в палаті представників Конгресу США, яка у п`ятницю 263 голосами проти 171 схвалила законопроект про ухвалення пакету екстрених заходів допомоги національній економіці в розмірі 700 млрд. доларів. До голосування Доу-Джонс ішов угору, одномоментно набравши 313 пунктів. Після розв`язки, яка була цілком очікувана, індекс пішов на спад.

За тиждень падіння Доу-Джонса становило 818 пунктів (7,35%.). За той самий період індекс "Стандард енд Пурз-500" втратив 113,78 пункта (9,38%.), композитний індекс електронної біржі НАСДАК - 235,95 пункта (10,81%.) - найгірший показник з вересня.

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