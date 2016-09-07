В Одесі з'явився незвичайний пішохідний перехід (фото)

Один з них - «Пішохідний перехід - морський вузол», передає 048.ua. Для пожвавлення міського простору наземні переходи доповнені тематичними трафаретами. Вони зображують морські канати, що нагадують про те, що Одеса - найбільший порт країни.

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«Мотузкові» зебри ненав'язливо нагадують про море і стають деталлю міського пейзажу. Планується, що трафарети прикрасять проїжджу частину тихих одеських вулиць. Розроблене рішення дозволить візуально красиво ідентифікувати пішохідні переходи.

Пілотний пішохідний перехід знаходиться на перетині вулиці Гаванній та провулку Маяковського.