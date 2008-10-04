Завтра до України повертаються дощі

5 жовтня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, у західних областях хмарна погода. Пройдуть дощі, подекуди грози, град, у західних областях, вдень і в південній частині місцями сильні дощі, в Карпатах дуже сильні дощі, лише у східних областях вночі без опадів. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, у західній, вдень і в південній частині та центральних областях пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах і південній частині місцями 25 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні до 15°, вдень 15-20°, на півдні до 24°; у західних областях протягом доби 7-12°, у Карпатах 3-8° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

6-7 жовтня утримається хмарна погода з проясненнями. Часом дощі (6 жовтня у південній та центральній частині місцями сильні, 7 жовтня у західній половині невеликі дощі). Вітер південно-західний, у західній половині, а вдень 7 жовтня в Україні північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних областях 3-8° тепла, на решті території 8-13° (7 жовтня у північних та місцями центральних областях 5-10°); вдень 10-15°, у південній та східній частині 14-19°. На високогір`ї Карпат можливий невеликий дощ і мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

8- 9 жовтня у західній частині без опадів; на решті території 8 жовтня невеликі дощі (у північно-східній частині помірні), 9 жовтня переважно без опадів.

Температура вночі 4-10° тепла, у південній та східній частині 7-13°; вдень 10-16°, на півдні та Закарпатті до 19°.

У Києві та області 5 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі місцями пройде невеликі дощі (у Києві без істотних опадів), вдень можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 17-19°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 17-19°.

6-7 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Часом дощ (вдень 7 жовтня невеликий). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6 жовтня 8-13°, 7 жовтня 5-10°; вдень 10-15°.

8 жовтня пройде невеликий дощ, 9 жовтня без опадів. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 7-10°, вдень 12-15°.