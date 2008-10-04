Прем'єру «Тараса Бульби» перенесли на день народження Гоголя

Продюсери екранізації повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба» вирішили перенести прем`єру картини на 1 квітня.

Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» повідомив режисер картини Володимир БОРТКО.

«Спочатку прем’єра «Тараса Бульби» планувалася на осінь нинішнього року, - розповів режисер. - Але не я «господар» фільму. А господарі - продюсери. Ось вони й вирішили змістити час прем’єри».

За інформацією В.БОРТКА, прем`єру заплановано на 1 квітня: «На день народження Гоголя. Продюсери, очевидно, дійшли висновку, що гоголівський ювілей - додаткова реклама картині».

В.БОРТКО повідомив також, що телевізійної версії «Тараса Бульби» не буде.

«Я сам так вирішив. Навіщо робити гіршу картину. Є авторський фільм. Мій фільм. І, мені здається, це найзначніша для мене картина», - підкреслив режисер.