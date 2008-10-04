У Тернополі вирішили, де не можна палити; а де можна - не знають

У Тернополі з січня набуде чинності заборона на тютюнопаління в громадських місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили депутати Тернопільської міської ради.

У рішенні, зокрема, планується заборонити тютюнопаління на дитячих майданчиках, місцях дитячого відпочинку у тому числі, ігротеках, комп’ютерних клубах, кінотеатрах, на зупинках громадського транспорту та за 50 метрів навколо них, в ліфтах, у під’їздах, підземних переходах, в церквах та 50-метрових зонах навколо них, закладах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту різних форм власності, офісних приміщеннях організацій, на ринках, в закладах торгівлі, зонах відпочинку(у тому числі, парках, пляжах, скверах), літніх майданчиках, спортивних спорудах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

З січня всі ці ділянки мають бути облаштовані відповідними табличками. В яких саме місцях палити можна буде у мерії наразі визначаються, надавши можливість громадськості впродовж трьох місяців надсилати свої пропозиції з цього приводу.

Один з ініціаторів проекту, депутат Михайло ГОЛОВКО (ВО “Свобода”) під час сесії висловив переконання, що прийняття такого рішення покращить стан здоров’я тернополян. “Тютюнопаління – це є спланований геноцид проти української нації, втілювачі якого отримують шалені надприбутки. Ухвалення цього рішення дасть можливість нашим дітям дихати на повні груди і уникнути нікотинової залежності”, – заявив він.