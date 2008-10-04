МВС накрило два конвертаційні центри, де відмили 20 мільйонів

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю на транспорті ГУБОЗ МВС України припинили діяльність двох конвертаційних центрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, через рахунки зазначений центрів було «відмито» понад двадцять з половиною мільйонів гривень.

Один з конвертаційних центрів діяв в Донецьку з 2007 року. До його складу входило 10 фіктивних фірм, що займалися постачанням залізничним транспортом цукру в різні регіони України. За даними оперативників, обіг «тіньових» коштів комерційних структур, причетних до згаданого конвертцентру перевищує 500 мільйонів гривень. За матеріалами ГУБОЗ, лінійним управлінням на Донецькій залізниці порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

У Дніпропетровську працівники ГУБОЗ МВС України викрили конвертаційний центр у складі 4 фіктивних підприємств, що скуповували вкрадене на залізниці вугілля, легалізовували його та перепродавали вітчизняним бюджетним організаціям. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.