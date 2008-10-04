МВФ просить ЄС про спільну боротьбу з фінансовою кризою

Голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) закликав Євросоюз до координації дій у боротьбі з фондовою кризою, передає Reuters.

«Економічна ситуація в світі дуже серйозна і європейським країнам необхідно показати ринкам, що держави зовсім не мають наміру діяти порізно», - заявив Домінік СТРОСС-КАН після завершення зустрічі з президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, що відбулася в Єлісейському палаці.