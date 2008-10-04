МВФ просить ЄС про спільну боротьбу з фінансовою кризою
18:30, 04 жовтня 2008Суспільство
873 0
Ситуація дуже серйозна
Голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) закликав Євросоюз до координації дій у боротьбі з фондовою кризою, передає Reuters.
«Економічна ситуація в світі дуже серйозна і європейським країнам необхідно показати ринкам, що держави зовсім не мають наміру діяти порізно», - заявив Домінік СТРОСС-КАН після завершення зустрічі з президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, що відбулася в Єлісейському палаці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter