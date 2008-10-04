Європейські лідери не мають наміру "рятувати світ"...

Президент Франції Ніколя Саркозі запросив лідерів провідних європейських країн на екстрене засідання, присвячене фінансовій кризі.

В обговоренні поточних проблем на європейських фінансових ринках беруть участь глава уряду Великої Британії Гордон Браун, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, президент Франції Ніколя Саркозі, глава Європейського Центробанку Жан-Клод Тріше, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, голова групи фінансових міністрів єврозони Жан-Клод Юнкер.

У своєму виступі прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун наголосив, що не можна допустити краху жодного міцного європейського банку через проблеми з ліквідністю. Водночас Г.Браун застеріг, що уряди не повинні заходити надто далеко і утримувати на плаву всі фінансові інституції за всяку ціну, передає британський телеканал Sky News.

Зустріч європейських лідерів відбувається наступного дня, після того, як конгрес США схвалив антикризовий план стабілізації американської економіки на 700 млрд дол. Згідно з цим планом Міністерство фінансів США вдасться до викупу у фінансових компаній неліквідних активів, пов`язаних з комерційною і житловою іпотекою. Європейські лідери вітали ухвалення конгресом США стабілізаційного пакету.

Днями ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що Франція планує наслідувати приклад США і на зустрічі в Парижі запропонує європейський план допомоги фінансовому секторові вартістю 300 млрд євро. Проте французька влада спростували ці повідомлення, а за кілька годин до антикризового засідання високопоставлений представник Єлісейського палацу зазначив, що учасники дискусії "не мають наміру рятувати світ", а лише хочуть "виробити спільну позицію".

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