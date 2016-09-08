Президент вручив державні нагороди та ордери на квартири розвідникам Міноборони

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, передача нагород і ордерів відбулась під час урочистих заходів до Дня військової розвідки.

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Порошенко назвав символічним те, що саме у цей святковий день, 24-у річницю воєнної розвідки України, відбувається важлива та радісна подія – введення в експлуатацію, побудованого у найкоротші терміни, сучасного, комфортного житла для військовослужбовців Центру технічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України та членів їхніх родин.

«Якби хтось приїхав чотири місяці тому і побачив казарму, яка згоріла... Мало хто вірив тоді, що за чотири місяці тут буде побудовано житло для воїнів-розвідників і членів їх сімей», - сказав Порошенко.

Глава держави також повідомив, що сьогодні співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони отримають службові квартири у Києві.

За словами Порошенка, загалом у поточному році військовослужбовцям ЗСУ розподілено 909 квартир. З них 52 службових житлових приміщення отримали розвідники, ще 10 – отримають сьогодні.

«Такого ніколи не було», - зауважив він.

Глава держави підкреслив, що питання забезпечення житлом військових є актуальним, тож останнім часом ведеться активна робота із забезпечення захисників України помешканнями.

«Житло не повинно бути нагородою для військовослужбовця, а лише буденною, звичайною справою, тому буду докладати максимум зусиль для розв’язання цієї гострої проблеми», - наголосив Порошенко.

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«Впевнений, що в цих оселях буде панувати мир, злагода і любов», - сказав глава держави.

Порошенко також вручив високі державні нагороди розвідникам. Указом глави держави нагороди присвоєно 87-ми військовослужбовцям військової розвідки. Зокрема, полковник Вадим Скібіцький отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, полковник Яна Косович отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Під час урочистостей президент також вручив бойовий прапор одній із частин ГУР Міноборони як символу честі, доблесті та бойової слави.

Після урочистої церемонії президент відвідав квартиру одного із військовослужбовців та ознайомився із умовами, в яких проживатиме його родина. Порошенко поспілкувався із військовим-розвідником та його сім'єю.

Глава держави також ознайомився із інфраструктурою – оглянув спортивну залу, мінімаркет, їдальню тощо. У відбудованому гуртожитку проживатимуть понад 70 військовослужбовців різних категорій.