Аварія в Кропивницькому: близько 100 тисяч жителів міста залишилися без води

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Поблизу с. Підгайці Кіровоградського району 10 вересня близько 23.30 в результаті підмиву грунту (попередньо через підтікання водомережі) сталося часткове руйнування залізобетонних плит оглядової камери (розміром 3x4, глибина близько 5 м) підземного магістрального водопроводу холодної води діаметром 1000 мм повідомленням Знам'янка – Кропивницький, в результаті чого пошкоджено водопровід", - йдеться в повідомленні.

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Без водопостачання залишилась правобережна частина Кропивницького. Комунальними службами міста організовано підвіз питної та технічної води. До відновлення водопостачання залучено 2 аварійно-відновлювальні бригади обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро - Кіровоград" та автомобіль ДСНС з двома електронасосами.