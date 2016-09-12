Керівництво метрополітену розвіяло "міфи" про будівництво на "Героїв Дніпра"

Про це повідомив на прес-конференції директор комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

«Я хочу розвіяти міф про те, що є якась загроза, або що зі станцією відбувається якась деформація... Станція працює в звичайному режимі і ніякої загрози для пасажирів немає», – запевнив він.

Брагінський також повідомив, що інвестор ТРЦ після завершення робіт за свій рахунок проведе ремонт платформи, плити якої тріснули під час будівництва.

«Це зовнішнє покриття, яке буде замінено інвестором за його рахунок, плити будуть замінені після закінчення проведення робіт. Інвестор усуне цю проблему, небезпеки для пасажирів немає», – сказав Брагінський.

«20 вересня це закінчення «галасливих» робіт і перенос фази будівництва виключно у денний час», – зазначив він.Присутній на прес-конференції технічний директор компанії «Мегалайн» Володимир Гридасов поінформував, що будівельні роботи в нічний час планують завершити до 20 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у червні на виході зі станції метро «Героїв Дніпра» почалося будівництво торгово-розважального центру. Ділянка землі в межах транспортної розв'язки огородили парканом і підігнали будівельну техніку.

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Також стало відомо, що внаслідок будівельних робіт було пошкоджено стелю станції і платформа.

Київська влада має намір 29 вересня провести громадські слухання з приводу будівництва даного ТРЦ.