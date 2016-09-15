Українцям повертатимуть частину грошей при купівлі життєво необхідних ліків

Таку урядову ініціативу опрацьовує міністерство охорони здоров'я, йдеться в сюжеті ТСН.

Разом із фармацевтами керівники медичної галузі нині готують національний перелік медикаментів, який складатиметься орієнтовно з 260 позицій. Туди ввійдуть ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших важких патологій. Коли список буде затверджено, почне працювати програма реімбурсації – здешевлення для хворих вартості препаратів. Людям повертатимуть частину вартості або повну вартість ліків.

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Перелік препаратів, що підлягатимуть державному відшкодуванню, наразі дискутується. Відомо, що до нього включать лише ліки, котрі мають доказову базу ефективності та рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ціна на них має бути адекватна європейській. "Пацієнт, ідучи до лікаря, отримуючи рецепт, буде мати можливість піти в аптеку і отримати певний перелік ліків або за 100-відсотковою пільгою, або, як варіант для працюючих, на якихось пільгових умовах", - пояснив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

Два роки тому держава вже пробувала компенсувати вартість ліків для гіпертоніків. У проекті були задіяні комунальні аптеки і приватні мережі. Програмою вдалося охопити 80% хворих, які мали нагоду придбати препарати з суттєвими знижками. Однак проект зазнав фіаско через те, що у держави закінчилися на нього гроші. Борг перед аптеками сягнув 4 мільйонів гривень.

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Тепер МОЗ замахнувся не на часткову, а повну реімбурсацію. Спершу керівники галузі сподівалися запустити проект із вересня, але старт довелося відкласти до початку 2017 року. У міністерстві сподіваються, що нові правила на фармацевтичному ринку дозволять не лише допомогти хворим мати доступ до необхідних ліків, але й змусять аптеки знизити ціни на інші препарати. Як очікують у МОЗ, такий ефект може вимірюватися здешевленням медикаментів на ринку на 30-40%.