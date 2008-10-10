МВФ: нинішня криза - найсерйозніша з часів Великої Депресії

Світова економіка переживає серйозний спад в умовах найнебезпечнішого фінансового шоку з початку 1930-х років. Про це попередив Міжнародний валютний фонд (МВФ). Його експерти закликали до рішучих і скоординованих дій, щоб не допустити розвитку подій за найгіршим сценарієм.

Згідно останній доповіді МВФ «Перспективи розвитку світової економіки», наприкінці 2008 року світові темпи зростання істотно знизяться, а в другій половині 2009 року почнеться невеликий підйом, пише Полит.ру.

Темпи зростання в країнах з розвиненою економікою будуть близькі до нуля принаймні до середини 2009 року, тоді як зростання в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, значно сповільниться. Експерти прогнозують приріст світової економіки у 2009 році приблизно на три відсотки.

«У світовій економіці почався серйозний спад після того, як вона зазнала два дуже великих шоки: швидке зростання цін на нафту і сировинні товари і фінансову кризу», що розширюється, — заявив директор Дослідницького центру МВФ Олів`є Бланшар. Він вважає, що зараз наврядчи вдасться уникнути зниження активності, але рішучі і скоординовані заходи політиків можуть дозволити не допустити ще гірших сценаріїв. Він звернув увагу на те, що у багатьох країнах вже приймаються плани з подолання цієї кризи.

Експерти підкреслюють, що фінансова криза, яка почалася з краху ринку іпотечних кредитів США в серпні 2007 року, ще більше поглибилася за останні шість місяців і у вересні вступила в бурхливу нову фазу. Її дія відчувається у всій глобальній фінансовій системі, зокрема все більшою мірою в країнах з ринком, що формується.`